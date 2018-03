Melania Trump: Stille First Lady auf Distanz

Die New York Times schreibt, dass das Ex-Model aus Slowenien die Rolle der First Lady mit „stiller Radikalität“ neu definiert. Seit Bess Truman (First Lady 1945–1953) , die das Weiße Haus und das Leben in Washington immer hasste und oft heim nach Independence in Missouri flüchtete, gab es keine First Lady, die so wenige öffentliche Auftritte absolvierte und dabei so oft gelangweilt wirkte. Im Jahresschnitt erscheint Melania Trump höchstens einmal pro Woche auf der Bühne, etwa, wenn ihr Mann Staatsgäste empfängt. Mehr Bilder gibt es aber vom Ein- und Aussteigen in die und aus der Air Force One. Da geht’s ins Wochenende.

Die First Lady spielt die undankbare Rolle, die übrigens auch nicht bezahlt wird, einfach nicht mit. Sein Job ist nicht ihr Job, diese eigentlich moderne Haltung einer Frau im 21. Jahrhunderts verstört die Trump-Fans keineswegs. Melania wird durchwegs gut bewertet, wegen ihrer eleganten Kleider. Und die Mutterrolle, die sie spielt, passt durchaus ins erzkonservative Weltbild. Vom Luxus einmal abgesehen.