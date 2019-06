Was tun, wenn das Kind mit einem Fleck nach Hause kommt

Fast jeder fünfte Schüler einer höheren Schule in Wien hat einen Fünfer im Zeugnis. Wenn das Kind heute also mit einem „ Fleck“ nach Hause kommt, ist es damit alles andere als ein Einzelfall. Die meisten negativen Noten gibt es im Fach Mathematik – in keinem anderen Fach wird so viel Nachhilfe gegeben. Es folgen die Fächer Englisch und Deutsch.

So ein Fünfer im Zeugnis bringt natürlich Aufregung ins Familienleben. Doch keine Panik, mit der richtigen Strategie klappt der Nachzipf. Der KURIER hat Experten gefragt und die wichtigsten Tipps für Sie zusammengetragen.

Übrigens: Eine Nachprüfung sollten auch jene Schüler machen, die trotz Fünfer eine Aufstiegsklausel erhalten haben – aus zwei Gründen: Zum einen sind sie so gezwungen, den Stoff zu wiederholen. Zum anderen kann ein Fünfer im Folgejahr Folgen haben. Wer nämlich zwei Mal nach einander im gleichen Fach einen Fleck hat, der darf auf keinen Fall die Klasse wiederholen. Und so nebenbei lernt man bei der Vorbereitung für den Nachzipf auch, wie man richtig lernt. Hier fünf Tipps, um dem Fünfer den Garaus zu machen.