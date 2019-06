KinderUni: Sommerplätze, fertig, los!

An mehreren österreichischen Hochschulen können Kinder im Sommer das Universitätsleben ausprobieren, wenn die Studierenden Ferien haben. Bei Vorlesungen in großen Hörsälen und Workshops in kleinen Gruppen können die jungen Besucher interessante Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen.

Insgesamt sieben Standorte der KinderUni Wien sowie die Kunstuni Wien bieten eine spielerisch-wissenschaftliche Reise durch vielfältige Themenbereiche und zusätzlich auch Programme für unterschiedliche Zielgruppen an: die Universität Wien, die Medizinische Universität Wien, die Veterinärmedizinische Universität, die Wirtschaftsuniversität Wien, die Technische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur Wien und der FH Campus Wien.