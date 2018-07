Vom musikalischen Weltraum ins wissenschaftliche Universum

Wenige Tage nach Ende des Schuljahres stürzen sich mehr als 200 Kinder und Jugendliche in Waidhofen/Ybbs (NÖ) zwischen 5 und 14 Jahren für drei Tage in Wissenschaft, Forschung und Entdeckung. Zum dritten Mal – diesmal schon drei Tage lang – finden hier Lehrveranstaltungen, Seminare und Workshops statt. Von Physik und Chemie über Eintauchen in die Welt von Kräutern und anderen Pflanzen bis zu Musik, Tanz und Kunst gibt’s Spannendes aus unterschiedlichsten Wissensgebieten. KinderUNIversum heißt hier die Veranstaltung, bei der Uni-Lehrende und andere Fachleute ihr Fachgebiet Jung- und Jüngst-Studierenden nahe bringen. Nicht zuletzt produzieren Jungreporter_innen jedes Jahr eine Campus-Zeitung – unterstützt vom Kinder-KURIER.

Schon am Vorabend entführte Mai Cocopelli (Gesang, Flöte, Gitarre, Mundharmonika) und Oliver Kerschbaumer (Keyboard, Cajon) Kinder, zum Teil aber auch ihre Begleitpersonen, mit dem Konzert „Einmal Weltraum und zurück“ in eine regenbogenbunte Fantasie- und Wohlfühlwelt. Die meisten Kinder kannten alle Lieder und sangen mit, stürmten fast die Bühne, wenn sie für die eine oder andere Nummer junge Mitwirkende suchte.

http://kinderuniversum.at

