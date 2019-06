Völkerball: Ist das Spiel zu gemein für den Turnunterricht?

Auch Sabine Rupar, Sportlehrerin an der NMS Steinbrechergasse in Wien, macht sich Gedanken darüber, was Kinder brauchen. Das Motto in ihrer Stunde: „Jede Sportart ist erlaubt – Hauptsache, die Kinder bewegen sich.“ Basketball, Seilspringen oder Abfangen – auch Völkerball wird gespielt. „Das sieht im Turnsaal chaotisch aus, und manche befürchten, dass sich dabei jemand verletzt. Doch es ist ein kontrolliertes Chaos.“

Sportliche Schüler sollen dabei ebenso gefördert werden wie Bewegungsmuffel. „Auch die finden Freude an manchen Sportarten“, weiß sie aus Erfahrung. Sie benotet vor allem die Anstrengung, nicht das Ergebnis.