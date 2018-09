Nach der Schule: Welche Sportart passt zu meinem Kind?

Football: Im vollen Körperkontakt

Die Teams im American Football haben klingende Namen wie Swarco Raiders Innsbruck, Steelsharks Traun oder Dacia Vikings Vienna – und ihre Spieler gehen auf volle Konfrontation. „Unser Sport sieht sehr martialisch aus, aber wir haben bei den Matches eine total nette Atmosphäre. Ganz anders als beim echten Fußball“, schwärmt Vikings-Sprecherin Kiki Klepsch.

Im Gegensatz zum normalen Fußball – von den Amerikanern zur besseren Abgrenzung „Soccer“ genannt – brauchen die Spieler neben dem ovalen Ball eine üppige Ausrüstung, um sich vor Verletzungen zu schützen. Bekannt ist der Sport ja für die überbreiten Schultern seiner Spieler und die Helme mit Gesichtsschutz. Nur beim Eishockey ist das Anziehen noch komplizierter.

Football-Mannschaften für junge Mädchen scheint es in Österreich nicht zu geben (nur für Frauen), doch für das Feeling wie in den USA gehören bei den Vikings die Cheerleader dazu, wie man sie aus den Teenie-Filmen kennt. Deren Training ist ebenfalls hart und diszipliniert, wenn auch weniger wild.

Bei den Europameisterschaften zählten die Österreicher zuletzt sogar zu den Favoriten: Mit dem Spruch „Wir treten nicht an, um der nette Mitläufer zu sein“, sorgte ihr Coach Shuan Fatah für eine starke Ansage. Der Höhepunkt der Spiele in Österreich ist der jährliche „Austrian Bowl“ – angelehnt an den US-Superbowl, bei dem in der Pause Superstars wie Madonna und Rihanna auftreten.