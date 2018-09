Experten warnen: Zu wenige Kinder lernen schwimmen

Wer Gefallen an dem Sport findet, kann weiter in einen Schwimmkurs gehen oder alleine seinen Runden ziehen – andere Trainingsmöglichkeiten sind beschränkt. Das bedauert auch Sarah, die Mutter einer achtjährigen Baderatte: „Wir haben einen Verein gesucht, in dem mein Sohn mit anderen Kindern trainieren kann – so wie andere Fußball oder Tennis. Aber wir haben nichts Geeignetes gefunden.“

Dabei wäre Schwimmen ein gutes Hobby, warb Spitzenathletin Mirna Jukic in der Social-Media-Kampagne „Sicher im Wasser“ für ihre Leidenschaft. „Schwimmen ist die beste Sportart für Kinder, weil man von Kopf bis Fuß gleichmäßig gefordert wird. Ich selbst konnte mit drei Jahren ohne Schwimmhilfe schwimmen. Aber es muss ja nicht jedes Kind eine Olympiasiegerin werden.“

So sieht das auch Trainerin Judith Hajdu, selbst ehemalige Europameisterin: „Ich mache bei einem Training mit Kindern auch Konzentrations- und Atemübungen. Das hilft ihnen sogar dabei, sich in der Schule besser zu konzentrieren. Auch wenn die Termine spät sind – nach dem Schwimmen schlafen die Kinder gut und sind dann wieder fit für den Schultag.“