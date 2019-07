"Ach, diese Hitze!": Wieso wir uns so gern übers Wetter unterhalten

Sozialer Kitt

Apropos Smalltalk: Dass man sich für entspanntes Geplauder bewusst Zeit nehmen sollte, haben Psychologen der Universitäten British Columbia und Cambridge bereits vor vier Jahren herausgefunden. Demnach ist Smalltalk deshalb wichtig, weil Menschen als soziale Wesen von Natur aus haben ein Bedürfnis danach haben, sich eingebunden zu fühlen und beachtet zu werden. Schon ein kurzes Gespräch mit einem Verkäufer oder Kassierer mache zufriedener, als ein wortloser, schneller Einkauf.

Uwe Kirsche vom Deutschen Wetterdienst geht das Gerede übers Wetter in privaten Unterhaltungen dennoch manchmal ziemlich auf die Nerven. "Beruflich ist das was anderes, da spreche ich natürlich ständig darüber", sagt der Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Aber im Bekanntenkreis bekomme er regelmäßig Kommentare zu hören wie "Was habt ihr denn da wieder vorhergesagt?" oder "Mach mal was, dass das Wetter wieder besser wird".

Klimawandel fördert Wettergespräche

Andererseits beobachtet er, dass Gespräche übers Wetter sich inzwischen häufiger als früher vom oberflächlichen Smalltalk wegbewegten: "Der Klimawandel und seine Auswirkungen spielen in Unterhaltungen seit einigen Jahren zunehmend eine Rolle."

Übrigens: Was gutes oder schlechtes Wetter ist, sei relativ, weiß Kirsche. "Die Vorstellungen sind da sehr unterschiedlich." Wenn das DWD-Team beispielsweise in sozialen Netzwerken etwas von "gutem Wetter" poste, sei auf jeden Fall Widerspruch zu erwarten.

"Je nach persönlicher Situation und Rolle können die Meinungen da natürlich ziemlich auseinander gehen", sagt auch Voßkamp. Während man selbst sich über Regen ärgere, sei ein Landwirt vielleicht froh darüber. Während der eine Hitze nicht gut vertrage, freue der andere sich aufs Freibad.

Diskussionen übers Wetter sind also längst nicht alle einig. Beliebtestes Gesprächsthema wird es wohl dennoch bleiben.