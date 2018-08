Warum den Jungen die Lust am Telefonieren vergeht

„Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“

Die Geschichte des Telefons beginnt mit einem kuriosen Satz.

Es ist einer der großen Irrtümer unserer Geschichte – die Annahme, dass Alexander Bell der Erfinder des Telefons sei. Tatsächlich war es der Deutsche Johann Philipp Reis, der das erste funktionstüchtige Telefon entwickelte. Im Jahr 1861 übertrug er erstmals Schallwellen auf elektrische Leitungen. Auch in Sachen Kreativität war Reis seinem schottischen Erfinderkollegen überlegen: Der erste Satz, den er durch sein Telefon schickte, lautete der Überlieferung nach „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat“. Bell hingegen gab sich mit einem belanglosen „Mr. Watson – come here – I want to see you“ zufrieden. Ein großes Manko hatte der Fernsprechapparat von Reis allerdings: Die Übertragung der Töne erfolgte nur in eine Richtung. Um dieses Problem zu lösen, brauchte es die Einfallskraft des Sprachtherapeuten Bell. Im Jahr 1876 meldete er seinen „Sprechtelegraphen“ beim US-amerikanischen Patentamt an. Und das keine Minute zu früh: Nur zwei Stunden später stellte der Amerikaner Elisha Gray einen Antrag für einen ähnlichen Apparat. Die darauffolgende Klage war nur eine von vielen Rechtsstreitigkeiten, mit denen Bell zeitlebens zu kämpfen hatte. Sein Erfolg blieb dennoch ungebrochen: Im selben Jahr führte er das erste Ferngespräch der Welt – zwischen den Städten Boston und Cambridge in Massachusetts, USA.

Wenig später hielt das Telefon Einzug in Österreich. 1881 wurden in Wien die ersten Telefonanlagen vom k. u. k. Handelsministerium in Betrieb genommen. Ein Jahr später eröffnete eine „öffentliche Sprechstelle“ an der Wiener Börse. Nun konnten auch Österreicher ohne einen eigenen Anschluss telefonieren. Bis 1883 wurden Graz, Prag und Triest an den Netzbetrieb angeschlossen – die Hofburg folgte erst 15 Jahre später. 1889 kamen die ersten Telefone mit Wählscheiben auf den Markt. Lokale Nummern konnten nun selbst gewählt werden. In Österreich vermittelte das „Fräulein vom Amt“ noch bis 1910 jeden Anruf händisch.

Ab 1905 schlossen sich viele Österreicher zu Gesellschaftsleitungen zusammen. Mit dem sogenannten „Vierteltelefon“ nutzten bis zu vier Teilnehmer dieselbe Leitung – und teilten sich die teure Abonnementgebühr auf. 1974 waren die ersten Tastentelefone auf dem Vormarsch und 1983 präsentierte Motorola das erste Handy. Dieses trug wegen seines stolzen Gewichts von 800 Gramm den Beinamen „Der Knochen“. Die Akkulaufzeit betrug eine halbe Stunde.

Die erste SMS (Short Message Service) wurde 1992 verschickt und lautete „Merry Christmas“. Der Siegeszug der Smartphones wurde im Jahr 2007 eingeleitet, als Apple das erste iPhone vorstellte. Von nun an war das Telefonieren nur eine von zahlreichen Handy-Funktionen.

von Sarah Stoffaneller