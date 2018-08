Telefonzellen: Ist da (noch) jemand?

Tatsächlich taucht dort nach nur kurzer Wartezeit ein junger Mann mit dem Handy in der Hand auf und tippt die Nummer, die er am Display sieht, am Tastenfeld des Telefons ein. Am anderen Ende meldet sich allerdings niemand. Der junge Mann wird wütend und knallt den Hörer wieder in die Gabel. In gebrochenem Deutsch erzählt er, er sei kein Tourist und habe ja auch ein Handy, allerdings habe er sein Guthaben aufgebraucht und zum öffentlichen Telefon müssen, um seinen Bruder anzurufen.

Nachdem der junge Mann gegangen und eine weitere Stunde ohne Telefonbenutzer verstrichen ist, ist es Zeit, die Beobachtung abzubrechen. Ein ganzer Tag und nur zwei Telefonzellen-Besucher, plus ein angeschlossenes Auto ist eine schwache Ausbeute.

Der Heimweg führt noch einmal über den Westbahnhof beziehungsweise den Bahnhofsvorplatz. Und da steht sie dann doch, mehr als zwei Meter hoch in der Abendsonne - die Telefonzelle, die es hier angeblich gar nicht mehr geben soll und von der der ÖBB-Mitarbeiter am Morgen nichts gewusst hat. Sie befindet sich hier wahrscheinlich schon seit vielen Jahren und wird schlicht übersehen – nutzlos geworden und aus der Wahrnehmung der Passanten ausgeblendet.