Telefonzellen: Feuerzeugfunken ließen die Elektronik verrückt spielen

Als am 17. August 1903 am Wiener Südbahnhof der erste Münzfernsprecher Österreichs in Betrieb ging, galten die neuartigen Geräte noch als Verschandelung des Stadtbilds. Auf Gehsteigen fand man die ersten daher erst ab 1910. Diese „Kioske“ waren aus Holz gebaut, bis 1961 konnte man nur lokal telefonieren. Gefüttert wurden die ersten Automaten mit 20 Hellern.

Nicht nur Währungswechsel machten im Lauf der Jahre Umrüstungen notwendig, sondern auch Kniffe, mit denen sich findige Leute – als Alternative zum oft lästigen Vierteltelefon zu Hause – mit Gratistelefonie versorgten. Bis in die 1970er-Jahre zeigte eine Zählnadel das Gesprächsguthaben an. Zeitzeugen berichten, dass mit einem an der richtigen Stelle geknickten Papierstreifen, der ins Gehäuse eingeführt wurde, der Zeiger blockiert und somit potenziell endlos telefoniert werden konnte. Diese Mechanik wurde nach und nach durch LCD-Anzeigen ersetzt, was aber nur zu neuen Überlistungsmethoden führte.