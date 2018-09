Warum in den USA Nike-Schuhe brennen

Neue Werbekampagne

Auslöser für die Zurschaustellung der in Brand gesetzten Sneakers ist eine neue Werbekampagne des Konzerns. Gefeiert wird damit ein besonderer Anlass: Der weltbekannte Marken-Slogan "Just do it" feiert Jubiläum. Prominente Testimonials der Kampagne sind Tennisspielerin Serena Williams, Basketballer LeBron James und Colin Kaepernick, ehemaliger Quarterback der San Francisco 49ers. Kaepernick, der zuletzt 2016 in der amerikanischen Profiliga NFL spielte und aktuell bei keiner Mannschaft unter Vertrag steht, postete ein Bild seines Werbesujets auf Instagram. Das Foto zeigt eine Nahaufnahme von Kaepernicks Gesicht mit dem Werbeschriftzug: "Glaube an etwas, auch wenn das heißen sollte, alles andere zu opfern."