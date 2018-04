Sneaker-Trend: Hässlich ist das neue Weiß

Generell sei Streetwear im Mainstream angekommen, sagt Kampelmühler. "Ein Beispiel dafür ist Virgil Abloh, der ein hippes Streetwear-Label etabliert hat und jetzt als neuer Kreativdirektor zu Louis Vuitton wechselt – einer der konservativsten und teuersten Marken der Welt. Das ist schon sehr bezeichnend.“

Die Entscheidung zwischen Schick und Komfortabel sei passé, meint der Schuhexperte. Der Trend zum flachen Schuh wird nicht nur von namhaften Designern, sondern auch vom gesellschaftlichen Wandel beeinflusst: In Zeiten von #metoo, im Kampf gegen Geschlechterdiskriminierung und Stereotypen wollen sich Frauen nicht mehr in orthopädisch fragwürdiges Schuhwerk zwängen (lassen), schrieb die New York Times. Geraten hohe Hacken also "ins Stolpern", wie die Autorin des Artikels konstatierte? Kampelmühler: "Bis Mitte der Nullerjahre waren High Heels, nicht zuletzt durch Serien wie 'Sex and the City', das Nonplusultra. Diese Phase ist vorbei, aber ihre Ästhetik wird nie ganz aus der Mode kommen. Ich glaube an eine friedliche Koexistenz."