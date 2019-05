Warum es mehr öffentliche Toiletten für Frauen braucht

Frauen brauchen länger

Notwendig sei dies vor allem deshalb, weil Frauen auf der Toilette schlicht länger brauchen würden als Männer – "aufgrund zeitaufwändiger Faktoren im Zusammenhang mit Kleidung, Menstruation und anatomischen Unterschieden", heißt es in einem neuen Studienbericht der RSPH. Zudem seien auch mehr Unisex-Anlagen erforderlich, um einen gleichberechtigten Zugang sowie eine bessere Versorgung von Transgender-Personen zu gewährleisten.

In der Erhebung mit dem Titel "Taking the P ***" werden auch Bedenken hinsichtlich des generellen Rückgangs der Anzahl öffentlicher Toiletten in Großbritannien aufgeworfen: 74 Prozent der 2.089 Befragten gaben an, dass sich nicht genügend Toiletten in ihrer Nähe befinden. Nach Angaben der Studienautoren sind seit 2010 rund 700 kommunale Toiletten geschlossen worden. Der Mangel an Sanitäranlagen wirke sich wiederum negativ auf die öffentliche Gesundheit aus.