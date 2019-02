Klo-Knigge: Antworten rund um menschliche Bedürfnisse

Was tun, wenn man kein Kleingeld dabei hat?

In den meisten Fällen muss bei entgeltlichen WC-Anlagen eine 50-Cent-Münze eingeworfen werden. Hat man keine dabei und niemand kann wechseln, kann das sehr unangenehm werden. Die ÖBB haben dafür eine neue Lösung für ihre 379 WC-Anlagen, wie Pressesprecher Daniel Pinka sagt: „Die ÖBB haben am Wiener Hauptbahnhof, am Bahnhof Innsbruck oder Bahnhof Tulln Kundensanitäranlagen, wo die Zahlung mit Bankomatkarte möglich ist. Diese Form der Sanitäranlagen soll schrittweise an weiteren Standorten etabliert werden. Kartenzahlung wird so Zug um Zug möglich werden.“

Hat man das Recht, in einem Lokal das WC zu benutzen, wenn man kein Kunde ist?

Die Antwort auf diese Frage ist ebenso frustrierend wie kurz: nein. Jede Gaststätte ist ein privater Betrieb, weshalb der Wirt sich aussuchen kann, wen er auf sein Klo gehen lässt. Auch wenn es noch so drückt, gibt es keinen Rechtsanspruch. (Tipp: Alternativ ist anzuraten, sich nach der Klo-Benutzung einfach einen schnellen Kleinen Braunen zu kaufen.)