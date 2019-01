Warum Erwachsene den Schmerz von Mädchen weniger ernst nehmen

Bewertung des Schmerzbewusstseins

Konkret zeigte sich, dass US-amerikanische Erwachsene das Schmerzempfinden von Mädchen weniger ernstnehmen als jenes von gleichaltrigen Buben.

Um einen direkten Vergleich anstellen zu können, wurde einer diversen Stichprobe erwachsener Probanden ein Video präsentiert. In diesem war zu sehen, wie einem fünfjährigen Kind per Fingerstich Blut abgenommen wird. In einem weiteren Schritt mussten die Teilnehmer anhand der Reaktion des Kindes einschätzen, wie groß dessen Schmerzempfinden bei der Behandlung war.

Allen Probanden wurde dieselbe Szene gezeigt – eine Gruppe erhielt vorab allerdings die Information, dass das Kind "Samuel" heißt – also ein Bub ist. Die andere Gruppe bekam die Information, dass das Kind ein Mädchen ist und den Namen "Samantha" trägt. Der Schmerz des Buben wurde als gravierender eingeschätzt als jener des Mädchens.