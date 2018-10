Vater verteidigt lackierte Fingernägel seines Sohnes auf Twitter

Aaron Gouveia aus dem US-Bundesstaat Massachusetts ist ehemaliger Journalist, Vater von drei Söhnen und Gründer der Erziehungsseite Daddy Files. Am 22. Oktober postete er auf Twitter einen Thread über seinen fünfjährigen Sohn Sam, der im Kindergarten verspottet worden war, weil er roten Nagellack trug. Zunächst zeigte er ein Bild seines mittleren Sohnes, auf dem dieser mit einem Fisch zu sehen ist.

Er beschreibt Sam als einen Buben, der eine Menge Hobbies hat, die stereotypisch mit jungen Buben in Verbindung gebracht werden, so wie etwa Sportspiele oder sein Interesse an Lastwägen. Sam habe aber auch eine Begeisterung für Aktivitäten, die stereotypisch mit Mädchen in Verbindung gebracht werden, wie Gouveia auf Twitter erklärt. "Sam hat eine Taschensammlung, weil er es liebt, Dinge herumzutragen. Er liebt es außerdem, seine Fingernägel in hellen Farben lackiert zu haben, weil er findet, dass das 'schön aussieht'. Und er hat recht – sie sind schön", schreibt Gouveia.