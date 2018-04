Vater trägt Kuscheltier von Tochter 18 Jahre lang mit sich rum

Egal ob Zeichnung, Bastelwerk oder Stofftier: Wenn Kinder ihren Eltern Geschenke machen, wünschen sie sich in diesem Moment, dass sie sie für immer und wie einen Schatz hüten. Für die Kanadierin Samantha Holmes ging dieser Wunsch in Erfüllung – allerdings ohne ihr Wissen. Aber alles von Anfang an.

Der graue Stoffwal

Als Samantha Holmes vergangene Woche an ihrem Schreibtisch in ihrem Zimmer über einer Hausaufgabe brütete, kam ihr Vater Pat Holmes in den Raum. "Schließe deine Augen und tu deine Hand hier rein", sagte er und streckte ihr seinen Fitness-Beutel hin. Samantha folgte und zog ein Stofftier aus dem Beutel, das sie ihrem Vater im Alter von zwei Jahren geschenkt hatte. "Du hast es noch immer!", sagte sie ungläubig. "Natürlich habe ich ihn noch", antwortet er.

Vor lauter Überwältigung machte die US-Amerikanerin ein Foto von ihrem Vater mit dem grauen Stoffwal und postete dieses auf Reddit. "Als ich zwei war, gab ich meinem Papa einen Stoffbelugawal für seine Arbeitstasche, damit er ihn ansehen kann, wann auch immer er mich vermisst. 18 Jahre später hat mir mein Vater mitgeteilt, dass er den Beluga, der eigentlich eine Schildkröte darstellen soll, immer noch jeden Tag mit in die Arbeit nimmt", schrieb sie dazu. Wie Samantha Holmes berichtet, nahm ihr Vater das Plüschtier auch auf Arbeitsreisen mit.