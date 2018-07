USA: Polizei wirft stillende Mütter aus Freibad

Dass öffentliches Stillen nach wie vor ein Tabu ist, zeigt ein aktueller Fall aus den USA: Im Bundesstaat Minnesota wurden zwei Frauen in einem Freibad angesprochen, weil sie ihre Babys dort stillten. Am vergangenen Mittwoch hielten sich Stephanie Buchanan und Mary Davis mit ihren Sprösslingen im Kinderpool des Aquatic Center in Mora, rund 100 Kilometer nördlich von Minneapolis, auf. Als Buchanans drei Monate alter Sohn Roman hungrig wurde, nahm sie ihn zur Brust. Ein Badegast sei daraufhin auf sie zugekommen und habe ihr nahegelegt, sich zu bedecken, wie Buchanan im Interview mit CBS News schildert. Um sich bewusst solidarisch zu zeigen, begann auch Mary Davis ihr Baby zu stillen. Ein Mitarbeiter des Bades forderte die beiden Mütter schließlich dazu auf, sich in die Umkleidekabinen zurückzuziehen. Die Frauen weigerten sich und verließen stattdessen den Pool – als plötzlich zwei Polizeibeamte auf sie zukamen.

"Ich sagte, dass das geltende Recht in Minnesota mir erlaubt, mein Baby überall zu stillen", erinnert sich Buchanan an die Situation. Daraufhin habe der Polizist entgegnet, dass er dies wisse, die Betreiber des Freibades sich jedoch das Recht vorbehalten würden, sie des Bades zu verweisen.