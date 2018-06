Stillförderung weltweit: Nachholbedarf in Österreich

Muttermilch ist das Beste für Säuglinge. Nicht umsonst empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation ( WHO), neugeborene Kinder, wenn möglich, bis zum sechsten Monat zu stillen.

Wie bedeutsam die Stillzeit für Mutter und Baby ist, weiß auch Petra Welskop, Präsidentin des Österreichischen Hebammengremiums (ÖHG): "Die Nährstoffe sind perfekt auf das Baby abgestimmt. Die Zusammensetzung der Muttermilch passt sich an die Entwicklungsphasen des Kindes an." Viele gesundheitliche Beeinträchtigungen, die ein Mensch im späteren Leben erleiden kann, könnten durch Stillen verhindert werden, ergänzt Anita Schoberlechner, Präsidentin des Verbandes der Still- und Laktationsberaterinnen Österreichs (VSLÖ).

Geprüften Still- und Laktationsberatern, auch IBCLCs (International Board Certified Lactation Consultant, Anm.) genannt, komme daher große Bedeutung zu, etwa bei der Hilfestellung beim Stillen kurz nach der Geburt, bei Problemen beim Anlegen des Säuglings oder bei besonderen Stillsituationen, so Schoberlechner.

Bericht zeigt Lücken auf

Besonders in den letzten Jahren sind viele Maßnahmen zur Stillförderung umgesetzt worden. Dass Österreich noch Aufholbedarf auf diesem Gebiet hat, zeigen die Ergebnisse der World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi), im Zuge derer der aktuelle Stand der Dinge in 96 WHO-Mitgliedsländern erhoben wurde.

"Der WBTI-Report zeigt die Notwendigkeit auf, dass Daten erhoben werden, und dass wir in Österreich – seit der Stillstudie aus dem Jahr 2006 – keine validen Daten zum Stillverhalten haben. Mit dem internationalen Vergleich werden solche Lücken in Österreich sichtbarer, und wir hoffen, dass nun bald wieder und ab dann regelmäßig Stilldaten für Österreich erhoben werden", so Hebamme Romana Wagner, Vorstandsmitglied des ÖHG.