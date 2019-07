UnwantedIvanka: Warum das Netz mit Parodien über Ivanka Trump spottet

Unter dem Hashtag #UnwantedIvanka (zu Deutsch: "unerwünschte Ivanka") verbreiten sich derzeit Bilder im Netz, auf denen Ivanka Trump zur aufdringlichen Besucherin stilisiert wird.

Konkret teilen User in sozialen Medien, vor allem auf Twitter, Montagen von ikonenhaften Bildern aus der Geschichte, in denen die Präsidententochter einen Auftritt als aufdringlicher Gast hat.

Mondlandung bis Harrys Hochzeit

So taucht die 37-Jährige etwa in einem schwarzen Kleid bei der Landung der alliierten Truppen in Frankreich auf oder läuft lächelnd durch die Szene der Mondlandung.

Auf einem Bild liegt sie im Bett mit John Lennon, auf einem anderen steht sie im Hochzeitskleid neben dem britischen Prinz Harry und dessen Frau Meghan.