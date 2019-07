"Unnötiger Lärm": Vater will bei "König der Löwen" keine Kinder im Kino

In der TV-Sendung "Seven Sharp" des neuseeländischen Senders Television New Zealand sagte der Mann, dass kleine Kinder "schreien und unnötigen Lärm machen". Er habe keine Scheu davor, störende Kinder im Saal direkt darauf aufmerksam zu machen, dass sie ruhig sein sollten.

Kontrovers

Für seinen Vorstoß erntet der Mann im Internet gemischte Reaktionen. Während einige analog zu Ferris' Forderung eigene Vorstellungen für Erwachsene verlangen, können andere dieser Idee nichts abgewinnen.

"Es ist ein Kinderfilm. Kinder werden also hingehen", kommentierte eine Userin auf der Facebook-Seite von "Seven Sharp". "Wenn es Ihnen so wichtig ist, warten Sie ein paar Wochen, bis der Hype abgeklungen ist, dann sind Sie wahrscheinlich die einzige Person im Kino und können nach Herzenslust weinen."

Eine andere Nutzerin betonte, dass Kinder, die während des Films mitsingen oder Laute von sich geben, eine zusätzliche Atmosphäre kreieren würden. "Die wunderschönen kleinen Menschen hinter mir haben zu den Liedern mitgesungen. Es war wundervoll und hat mir Tränen in die Augen gedrückt", postete sie.

Ferris, der selbst einen vierjährigen Sohn hat, würde diesen nicht zu einer Vorstellung von "Der König der Löwen" mitnehmen. "Er wird es anderes Mal sehen", sagte er gegenüber Television New Zealand.

Kinder sollten Ferris zufolge erst mit acht oder neu Jahren ins Kino gehen dürfen – wenn sie alt genug sind, um "Mama und Papa zu folgen".