"Timon und Pumba" erschauderten vor dem königlichen Protokoll

"Es ist alles auseinandergefallen"

"Ich vermute man wird in den Tower geworfen, wenn alles schiefgeht", witzelte er. "Ich muss doch über die Konsequenzen nachdenken. Ich würde eines Tages gern wieder hierher [ England, Anm.] zurückkommen." Da Rogan sich derweil nicht im königlichen Gefängnis befindet, scheinen ihm kleine Fauxpas in der Etikette allerdings verziehen worden zu sein.

Billy Eichner, der Erdmännchen Timon Leben einhauchte, zeigte sich ähnlich überfordert mit den Majestäten: "Wie Seth gesagt hat, sie sagen dir, du sollst 'Königliche Hoheit' sagen, du kannst nicht sprechen, bis deine Hände in einem Händedruck und all diesen verrückten Dingen verschränkt sind und ich wusste nicht, wie sehr man dem zu folgen hat, also fing ich an in Panik zu geraten." Ein Blick auf der Verhalten der Leinwand-Kollegen habe dann geholfen. "Wir haben beobachtet, was unser Freund Keegan [Keegan-Michael Key, Anm.] getan hat und er hielt sich nicht an das Protokoll und hat nur ein bisschen mit dem Kopf genickt und dann ist alles auseinandergefallen", erzählte Eichner leicht bestürzt.

Seine kurze Begegnung mit der Herzogin habe Eichner nichtsdestotrotz retten können, denn Meghan und er besuchten beide die Northwestern University und konnten sich darüber austauschen. Also alles nochmal glimpflich ausgegangen für Timon und Pumba.