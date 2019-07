"König der Löwen": So helfen Sie Ihrem Kind, mit traurigen Szenen umzugehen

In diesem Artikel erfahren Sie:

Wie Kinder mit dem Tod in Filmen umgehen

Warum Tabus eher schaden

Warum es ratsam ist, die eigene Unsicherheit zuzugeben

Welche sieben Maßnahmen Eltern treffen können, um ihre Kinder beim Kinobesuch zu unterstützen

Die großen Kino-Momente der tiefen Gefühle finden sich auch in Kinderfilmen. Besonders die modernen Zeichentrick-Filme haben eine Ebene, die auch Erwachsene berührt.

"Der König der Löwen" enthält eine dieser großen Szenen: Wenn der kleine Simba neben seinem toten Papa trauert, bleibt kaum ein Auge trocken. Erwachsene Zuschauer lassen die Gefühle bei der nächsten Szene hinter sich. Aber wie wirkt die Geschichte über den Tod des Vaters auf ein Kind?

Kleine Kinder können zwischen Film und Realität nicht so gut unterscheiden. Die Gehirnregion, die Gefühle kontrolliert und besser einordnen lässt, ist noch nicht so entwickelt. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun: Gerade bei sehr gescheiten Kindern übersieht man leicht, dass die emotionale Entwicklung nicht so weit sein muss wie die kognitive.

Kinder machen sich ihre Gedanken über den Tod, betont Psychiater und Buchautor Irvin Yalom gegenüber der Washington Post: "Kinder beschäftigen sich schon in einem frühen Alter mit dem Tod und das kann sie sehr belasten. Filme, die sich damit beschäftigen, können ein konstruktiver Weg sein, sich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen."

Psychologin Sandra Teml-Jetter sieht das auch so: "Man soll als Familie heiklen Themen nicht aus dem Weg gehen. Der Tod wird oft tabuisiert. Ich finde es in 'König der Löwen' schön, dass Simba auch trauert und sich die Geschichte dann weiterentwickelt. Davor muss man Kinder nicht fernhalten."