UNICEF-Studie: Österreich bei Familienfreundlichkeit an 11. Stelle

Bei der Familienfreundlichkeit liegt Österreich nach einer Studie des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Europa auf dem elften Platz. Die familienfreundlichsten Regeln und Gesetze gibt es laut dem am Donnerstag in New York veröffentlichten Bericht in Norden Europas. An erster Stelle liegt Schweden, dahinter folgen Norwegen und Island.

Vor Österreich rangieren außerdem Estland, Portugal, Deutschland, Dänemark, Slowenien, Luxemburg und Frankreich. Das Schlusslicht der insgesamt 31 untersuchten Länder bildeten Zypern, Griechenland und die Schweiz.