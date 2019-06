Männer erzählen: Wenn Papa daheim bleibt

Kinderbetreuung in Vollzeit –ohne Befristung

Karl Machacek ist seit rund acht Jahren zuhause bei seinen Söhnen.

"Full Time Dad" – auf Deutsch "Vollzeitpapa": So lautet der Jobtitel, der auf der Visitenkarte von Karl Machacek steht. Seit rund acht Jahren ist es dem Wiener damit sehr ernst. Machacek war 57 Jahre alt und über 30 Jahre erfolgreich bei einem internationalen IT-Unternehmen tätig, als sich er und seine Frau dazu entschieden, ein zweites gemeinsames Kind zu bekommen.

Nachdem seine Frau beim ersten Kind in Karenz gegangen war, wollte dieses Mal er beruflich zurückstecken. Machacek traf mit seinem Chef die Vereinbarung, mit 30 Prozent seines Gehalts und einer Firmenpension für wenige Stunden weiterzuarbeiten, um sich fortan um seine beiden Söhne kümmern zu können. Seine Frau ging Vollzeit arbeiten. Diese Rollenverteilung ist bis heute aufrecht, wobei der 65-Jährige mittlerweile in Pension ist und die Söhne acht und zehn Jahre alt sind.

Schon in erster Ehe, aus der ebenfalls zwei Kinder hervorgegangen sind, hat Machacek versucht, "so gut es ging, Zuhause mitzuarbeiten" und seiner Frau Freiräume zu schaffen. Er sei damals aber beruflich viel unterwegs gewesen – auch im Ausland – und habe sich auf seine Karriere konzentriert. Nach dem Tod seiner ersten Frau habe er keine Ambitionen gehabt, neu anzufangen. Doch dann lernte er seine heutige Frau kennen, die um einige Jahre jünger ist als er, und Kinder wollte. "Ich habe Kinder immer gern gemocht, deswegen hatte ich nichts dagegen einzuwenden", erzählt Machacek. Mit dem zweiten Kind entschied er sich – wie er sagt – für das "volle Programm". Seitdem führt er den Haushalt, bringt die Kinder in die Schule und holt sie ab und plant Freizeitaktivitäten mit ihnen. Das könne mitunter anstrengend sein, halte ihn jedoch jung.

"Es gab schon auch Menschen, die mich fragen, warum ich mir das antue", erzählt Machacek. Auch den Vorwurf, er sei kein Mann, weil er sich um die Kinderbetreuung kümmert, bekomme er manchmal zu hören. "Meine Antwort darauf ist das Angebot, doch einmal zu tauschen." Seitdem er mit seiner Frau die Rollen getauscht hat, habe er noch mehr Ehrfurcht vor dem, was zumeist Frauen im Alltag leisten; allen voran vor Alleinerziehenden, die zum Großteil weiblich sind. "Ich weiß wirklich nicht, wie sie das schaffen", sagt Machacek. Auch wenn er manchmal vor Erschöpfung schon während der Zeit in Bild 1 einschläft, rät er jedem Vater zur Karenz. "Jedem, der es nicht macht, entgeht sehr viel. Ich würde es auf jeden Fall wieder so machen."