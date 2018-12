Familie als "Rückzugsort": Sicherheit und Tradition stehen messbar hoch im Kurs

Die Kahls aus Klosterneuburg sind das, was man landläufig eine durchschnittliche Familie nennen würde.

„Familie ist bei uns einfach die Basis für alles Weitere“, sagen die Eltern übereinstimmend. „Das klingt für manche vielleicht ein wenig fantasielos. Aber so ist es nun mal.“

Fantasielos? Nein, für die Mehrheit der 2,4 Millionen Familien in Österreich ist vielmehr das Gegenteil der Fall: Sie empfinden ganz ähnlich, die Familie ist allerorten ein Sehnsuchtsort. Das war in Österreich immer schon so. Jetzt, 2018, ist es aber wieder besonders sicht- und messbar.

Laut einer unlängst publizierten Untersuchung des Instituts für Familienforschung an der Universität Wien steigt seit wenigen Jahren die Zahl der geschlossenen Ehen; gleichzeitig sinkt die der Scheidungen.

„Die Gesamtscheidungsrate ist von 2007 bis 2017 um 8,5 Prozentpunkte gesunken“, sagt Studienautor Markus Kaindl .