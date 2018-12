Feiern im Heim: "Das Schöne an Weihnachten hervorholen"

Mit Geschichten (und erstaunlich derben Witzen) kann Ottilie Lischka dienen. Während die anderen an der Tischdeko werkeln, sitzt die 94-Jährige in ihrem mit vielen Fotos dekorierten Zimmer, erzählt von ihrer Kindheit in „Sankt Meidling“, und was das für eine Sensation war, als einmal ein Bursch mit einem Moped vorfuhr, oder von ihrem Job als Telefonistin in der Nazizeit. „Das ist Zeitgeschichte, ich hatte ein langes Leben“, sagt sie, und beendet ihren Monolog abrupt: „Es war ein erholsamer Nachmittag. Danke, dass ich meine Gehirnwindungen wieder betätigen konnte.“

