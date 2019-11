Alles am Kindeswohl orientieren: Was die Kinderrechte fordern

„Derzeit sind die Kinderrechte weder in Lehrplänen verankert noch in den Ausbildungen jener, die mit Kindern arbeiten“, sagt die Expertin von SOS-Kinderdorf. „Die Rechte von Kindern müssen ins Bewusstsein aller rücken. Deshalb fordern wir von der zukünftigen Regierung entsprechende Taten. Bei der Umsetzung der Kinderrechte in Österreich sind dringend Nachbesserungen nötig.“