Was steht auf dem Stundenplan der Zukunft?

Coding

Passend zur Zukunft haben Großbritannien, Finnland, Belgien, Frankreich und natürlich Japan das Thema " Computer" schon bei den Kleinen auf den Stundenplan gesetzt. Derzeit wird im Ministerium an einem Schulfach "Digitale Bildung" gearbeitet, mehrere hundert Schulen nehmen an der Pilotphase teil. Verpflichtend wird es noch einige Zeit nicht sein: Die Umsetzung der Maßnahmen in den Schulen wird bis 2023 angestrebt. Initiativen wie das DaVinciLab bemühen sich bereits, in Projekten das Interesse an Computerthemen zu schaffen. Viele Schulen preschen vor: Etwa die NMS Rust bietet das Schulfach "Robotik" an.

Kreativität

Werbeprofi Dennis Lück (Agentur Jung von Matt) setzt sich in der Schweiz für mehr Kreativität in der Bildung ein und denkt visionär. 6.000 Lehrern erzählte er von seiner Idee der Super-Fächer, in die alle Lehrinhalte einfließen sollten: Kreativität, Inspiration, Zusammenhänge, Logik, Kollaboration und Kommunikation. Am Ende schlug er ihnen ein Manifest mit 15 Positionen vor, eine klingt utopischer als die andere (hier finden Sie alle 15 Thesen). Etwa: "Unsere Kinder sollen die Zusammenhänge der Welt verstehen können."