Uber-Fahrer beschützt Kundin vor aufdringlichem Mann

Nachdem die Frau eingestiegen und der Mann außer Seh- und Hörweite war, erklärte sie Gale die Umstände.

Mann akzeptierte "Nein" nicht

"Sie hatte mit ein paar Freunden den Jahrmarkt besucht. In der Gruppe war auch ein Typ, der sehr aufdringlich war und kein 'Nein' als Antwort akzeptierte. (…) Sie dachte, dass sie ihn abhängen könnte, als sie sich auf zu ihrem Auto machte, aber er folgte ihr und behauptete, ein Gentleman zu sein. Bevor sie an ihrem Auto ankamen, behauptete sie, ihre Schlüssel verloren zu haben. Er bot ihr an, sie mitzunehmen. Dann beschloss sie, ihren 'Freund' anzurufen."

"Das hätte niemals passieren dürfen", schließt Gale sein Posting. Männer müssten "endlich lernen, das Wort 'Nein' als Antwort zu akzeptieren".

Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden, rät Gale, die Chat-Funktion der App zu nutzen, um um Hilfe zu bitten. "Sie können dort Sonderwünsche stellen, die vielleicht Ihr Leben retten könnten."

Wie sich Frauen vor Übergriffen schützen

Erst kürzlich verbreitete sich eine Liste an Sicherheitsvorkehrungen viral im Internet, die Frauen im Alltag treffen, um sich zu schützen. Sie entstand im Rahmen eines Experiments des US-amerikanischen Filmemachers, Autors und Pädagogen Jackson Katz. In seinem Buch "The Macho Paradox: Why Some Men Hurt Women And How All Men Can Help" berichtet er, dass er mehreren Gruppen aus Männern und Frauen die Frage gestellt hat, was sie täglich tun, um sich vor sexuellen Übergriffen zu schützen.

Während von den Männern entweder scherzhafte oder gar keine Antworten kamen, zählten die Frauen sofort zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen auf, die Teil ihres Alltags sind. Unter anderem beinhalteten diese, Schlüssel als potenzielle Waffe bereitzuhalten oder in der Nacht nicht mehr joggen zu gehen.