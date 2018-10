Was Frauen tun würden, wenn Männer abends Ausgangssperre hätten

Erst kürzlich verbreitete sich eine Liste an Sicherheitsvorkehrungen, die Frauen im Alltag treffen, um sich zu schützen, viral im Internet. Sie entstand im Rahmen eines Experiments des US-amerikanischen Filmemachers, Autors und Pädagogen Jackson Katz. In seinem Buch "The Macho Paradox: Why Some Men Hurt Women And How All Men Can Help" berichtet er, dass er mehreren Gruppen aus Männern und Frauen die Frage gestellt hat, was sie täglich tun, um sich vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Während von den Männern entweder scherzhafte oder gar keine Antworten kamen, zählten die Frauen sofort zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen auf, die Teil ihres Alltags sind. Unter anderem beinhalteten diese, Schlüssel als potenzielle Waffe bereitzuhalten oder in der Nacht nicht mehr joggen zu gehen.

Botschaft an Männer

Nun stellte die US-amerikanische Bürgerrechtsaktivistin Danielle Muscato auf Twitter Frauen die Frage, was sie tun würden, wenn Männer nach 21.00 Uhr nicht mehr nach draußen gehen dürften. Auch an die Männer richtete sie eine Botschaft: "Lest die Antworten und passt auf." Darunter postete sie Hashtags wie #MeToo, #Kavanaugh, #Cosby, #feminism oder #maleprivileg (auf Deutsch: männliches Privileg).