Trumps Männer, angeklagt wegen häuslicher Gewalt

Die Missbrauchsvorwürfe gegen Andrew F. Puzder wurden erstmals im Jahr 1989 als Titelgeschichte der Riverfront Times veröffentlicht. Am Donnerstag wurde sie abermals von der Wochenzeitung, die ihren Sitz in Missouri hat, publiziert. Laut den gerichtlichen Dokumenten, die das Blatt damals erhalten hat, behauptete Puzders erste Frau Lisa Henning, dass er sie während eines heftigen Streits im Jahr 1986 geschlagen und auf den Küchenboden geworfen habe. Henning beantragte daraufhin eine Schutzanordnung und sagte, dass Puzder "mich angegriffen, gewürgt, auf den Boden geworfen, auf den Kopf geschlagen, sein Knie in meinen Brustkorb gestoßen, meinen Arm verdreht, mich auf dem Boden geschleift und mich gegen eine Wand gedrückt hat." Außerdem habe er sie davon abgehalten, die Rettung zu rufen und sie in den Rücken getreten. Puzder bestritt damals alle Anschuldigen und sagte gegenüber der Riverfront Times, dass diese gegenstandlos seien. Die Ehe zwischen Puzder und Henning wurde 1987 dennoch geschieden.

Kürzlich nahm Henning in einem E-Mail an ihren Ex-Mann nun die Missbrauchsvorwürfe zurück. Ein paar Stunden später wurde die jahrzehntealte Geschichte erneut in der Riverfront Times abgedruckt. Ein Sprecher von Puzder leitete eine Kopie der Mail von Henning, die mit dem 30. November datiert war, an das Blatt weiter.

"Ich habe damals die Scheidung ohne dein Wissen beantragt und mir wurde geraten, Missbrauchsvorwürfe gegen dich in den Raum zu stellen. Ich bereue das noch heute und ich nehme die Anschludigungen nach über 30 Jahren zurück. Du hast mich nicht missbraucht", heißt es in dem E-Mail. "Ich wünsche dir viel Glück für all deine Bemühungen. Ich weiß, dass du eine exzellente Ergänzung in Trumps Team sein wirst."

Daniel Sokol, der Anwalt von Henning, sagte der Riverfront Times im Jahr 1989, dass ihm mehrere ärztliche Atteste vorliegen würden, die Hennings Verletzungen belegen. "Ich glaube, ihre Geschichte war nicht nur glaubwürdig, sondern auch wahr. Ich würde keinen Klageanspruch im Interesse eines Klienten verfolgen, bis ich diesen selbst glaube." Er habe Henning geraten, zu prozessieren, schließlich schlossen Puzder und Henning jedoch eine Konsensvereinbarung.