Trump betritt Flugzeug, lässt Regenschirm aufgespannt fallen

Der US-Präsident Donald Trump hat sich in der Vergangenheit bereit den ein oder anderen Fauxpas geleistet. Nun verbreitet sich ein Video im Netz, in dem zu sehen ist, wie der US-Präsident Schwierigkeiten mit seinem Regenschirm hat. Als er am vergangen Samstag auf dem Weg zu einem Wahlkampf-Event mit diesen ins Flugzeug steigen wollte, versuchte Trump zunächst vergebens, diesen aufgespannt durch die offene Tür zu bugsieren. Als er realisierte, dass das nicht funktioniert, ließ er den Schirm einfach am Eingang mitten auf der Flugzeugtreppe liegen.