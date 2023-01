Weingut schickt hunderte Laufenten über die Weinberge

In Reih und Glied

Die Tiere marschieren im Konvoi durch die Reben und folgen dabei ihrer Leitente. Sie gehen stets in einer Reihe und lassen so kaum eine Stelle aus. Ihr Einsatz erfolgt nach einer täglichen Routine: Morgens geht es in die Weinberge, wo sie tagsüber bleiben. Erst am Abend kommen sie in ihre Paddocks und erhalten noch etwas Vogelfutter zusätzlich.