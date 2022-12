TikTok-Star Emu Emmanuel hat Vogelgrippe überstanden

"Emmanuel, tu' es nicht!"

Der freche Vogel aus Florida, USA, wurde zum TikTok-Star, nachdem seine Besitzerin auf der Plattform Videos postete, die zeigen, wie der Emu sie immer wieder rücksichtlos störte. Seine Besitzerin trieb er damit fast in den Wahnsinn.

Ihr häufiger Ruf "Emmanuel, don’t do it" (dt.: "Emmanuel, tu' es nicht!") wurde zum Kult und der Emu hatte bald Fans auf der ganzen Welt. Ebenso groß war die Sorge als Emmanuel an der Vogelgrippe erkrankte. Er befand sich in schlechter Verfassung, konnte mehrere Tage nicht selbst essen oder trinken. Zudem wurde ein Nerv an einem Bein geschädigt.

Umso erfreuter sind seine Fans weltweit, dass er es geschafft hat. Mehr als 50 andere Emus der Farm haben die Vogelgrippe nicht überlebt.