Hype im Netz: Jeder tanzt jetzt wie Wednesday

Regisseur Tim Burton hat mit der Netflix-Serie "Wednesday" einen Streaming-Hit erschaffen. Der Ableger der Adams Family schlĂ€gt gerade alle Zuschauerrekorde. Die Serie ist auf Teenies zugeschnitten - mit der dĂŒsten SchĂŒlerin Wednesday als Protagonistin.

Modetechnisch wird Jenny Ortega als Hauptdarstellerin schon eifrig kopiert, jetzt geht auch eine Tanzeinlage von ihr viral. Jeder will scheinbar so tanzen wie Wednesday zum Lady Gaga Song "Bloody Mary". Es gibt unzĂ€hlige Tiktok Videos, in denen der Solo-Tanz bis ins kleinste Detail kopiert wird. Auch Promis wie Lady Gaga oder Reality-Star Lisa Rinna zeigen ihre TanzkĂŒnste unter dem Hashtag #wednesdaydance.