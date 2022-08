"Emmanuel, tu es nicht": Ein lästiger Emu geht viral

Im Grunde könnte man Emmanuel wohl als Rampensau bezeichnen: Er drängt sich in den Vordergrund, stiftet Chaos - und wird dafür gefeiert. Der Emu sammelt derzeit Millionen Klicks in den sozialen Netzwerken. Der Grund: Der auf einer Farm in Südflorida lebende Vogel platzt regelmäßig in die Tiktok-Videos seiner Besitzerin Taylor Blake hinein, schubst das Stativ um oder attackiert die Kamera mit seinem Schnabel.

Emmanuel Todd Lopez

In einem der Videos steht Blake neben einer Kuh, als der Emu ins Bild stürmt und neugierig in die Linse blickt. "Emmanuel, tu es nicht", schimpft ihn die Farmerin. In einem anderen Video pickt der Vogel nach der Kamera und lässt erst davon ab, als ihn die Landwirtin mit seinem vollen Namen anspricht: "Tu es nicht, Emmanuel, Emmanuel Todd Lopez".