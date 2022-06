Warum sich Schlangenbisse in Österreich häufen

„Es gibt keine Schlangenjahre“, sagt Silke Schweiger. Die Häufung von Unfällen in jüngster Vergangenheit führt die Kriechtierexpertin am Naturhistorischen Museum Wien vielmehr auf menschliches Verhalten zurück: „Wir dringen so tief in die Natur ein, dass wir öfter auf Schlangen treffen. Die meisten Bissunfälle passieren beim Fotografieren.“ Potenziell tödlich sei das bei den beiden Arten nicht, Handlungsbedarf besteht trotzdem. Vor allem Allergiker müssen vorsichtig sein.