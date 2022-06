Konfrontationstherapie: So bezwingen Sie Ihre Schlangenphobie

Wie manifestiert sich eine Ophidiophobie?

Menschen mit einer klinischen Angststörung zeigen körperliche Symptomen – dazu gehören Atembeschwerden, Übelkeit, Beklemmungsgefühle, Panikattacken. Sie vermeiden jede Situation, in der sie einer Schlange begegnen könnten. Sie nehmen einen Stock zur Abwehr mit; sie checken die Wanderschuhe, bevor sie hineinschlüpfen; sie richten ihre volle Aufmerksamkeit auf Geräusche und Bewegungen. Die Phobie schränkt ihr normales Leben ein.

Wie lässt sich die Angst in Griff bekommen?

Bei der Konfrontationstherapie setzen sich Betroffene mit dem Gegenstand ihrer Phobie auseinander. In der Praxis schauen sie sich zuerst das Bild einer Schlange an, bis sie keine Angst mehr davor haben. In der nächsten Stufe ist es ein Schlangenvideo. Der letzte Schritt ist eine echte Schlange. Es ist ein Lernprozess, dass nichts passiert. Ziel ist, die übertriebene Angst zu überwinden. Gut begleitet, ist die Behandlung sehr erfolgreich.