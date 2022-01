„Schweren Herzens und in Dankbarkeit für die unglaubliche Arbeit, die er geleistet hat,“ gibt die belgische Hilfsorganisation Apopo den Tod von Magawa bekannt. Die Minensuchratte war fünf Jahre lang in Kambodscha im Einsatz und trug mit ihrem richtigen Riecher für Explosives dazu bei, 225.000Quadratmeter Land – rund 31 Fußballfelder – wieder zugänglich zu machen. „In seiner Karriere hat Magawa über 100 Landminen und andere Sprengstoffe gefunden“, schreibt die Organisation im Nachruf über ihre bisher erfolgreichste „HeroRAT“.

Ein Jahr Ausbildung

Ein Jahr lang war die aus Tansania stammende Gambia-Riesenhamsterratte ausgebildet worden. Schnüffelte sie an einem mit Sprengstoff gefüllten Tee-Ei, erhielt sie einen Leckerbissen. Schließlich wurde das derart trainierte Leichtgewicht ins Feld geschickt, in dem die Roten Khmer einst tödliche Fallen vergraben hatten. Mit einem Kratzen am Boden zeigte der Nager die Funde an. Sein geringes Gewicht reichte nicht, die Tretminen auszulösen. Dabei arbeitete der Vierbeiner schneller, als es mit Metalldetektoren möglich ist. 2020 wurde Magawa wegen seiner hohen Trefferquote ausgezeichnet. Erst letztes Wochenende fing der Achtjährige an, „langsamer zu werden, er machte mehr Nickerchen und zeigte schließlich weniger Interesse an Essen“.