Tierische Jobs: Was Ratten, Affen & Co für Menschen leisten

Nicht nur die größten Mäuseverwandten kommen in seinem 27. Buch vor. Es ist soeben erschienen. In „Tierische Jobs“ erzählt der Vielschreiber „Verblüffende Geschichten aus der Tierwelt“ (wbg Theiss, 192 S., 18 Euro). Knapp 50 sind es geworden – von Dr. Hund, der mit feiner Nase und Einfühlungsvermögen Diabetiker vor Unterzuckerung warnt, über Milben, die Käse machen, bis zu Miniaturartisten im Flohzirkus.

Seit Jahrhunderten zu Diensten

„Vieles, was Tiere im Dienst des Menschen in der Vergangenheit geleistet haben und heute leisten, ist weitgehend unbekannt“, sagt der Biologe – und verweist auf Blutegel, die nun in der Alternativmedizin ein Comeback feiern, und auf Frettchen, die seit mehreren tausend Jahren als Jagdhelfer dienen. Die Versuchskaninchen, die für die Forschung ihr Leben lassen, spart er bewusst aus. Den tierischen Soldaten widmet er mit den gepanzerten, bewaffneten Kriegselefanten der Antike exemplarisch ein Kapitel. Die Schicksale, die Millionen Pferde in der Kavallerie erlitten haben, bzw. die Hunde, die als Sprengstoffboten in die Luft flogen, findet Ludwig „unglaublich brutal, das wollte ich nicht“.

Affen als Helfer sind umstritten

Auch manch anderen Job sieht der Populärwissenschafter kritisch: In Thailand konnte er beobachten, wie gelehrige Makaken nach der Affenschule Kokosnüsse von Palmen pflücken und so dem Staat unverzichtbare Einnahmen bescheren. Während ein geschickter Erntehelfer später mit bei Tisch essen durfte, wurde ein Faulpelz hinter dem Haus durch Stockhieben bestraft. „Natürlich ist die ganze Geschichte umstritten.“