"This is WRONG": Lehrerin korrigiert Brief von Trump

"Schwach geschrieben"

"Es war ein schwach geschriebenes Schreiben", sagte sie der New York Times. Das sei für sie nicht akzeptabel. "Wenn jemand in der Lage ist, es besser zu machen, dann sollte er es besser machen", sagte Mason.

Mason, eine Wählerin der Demokratischen Partei, lebt in Atlanta und hatte sich schriftlich an Trump gewandt, um ihn aufzufordern, jede Familie, die bei dem Amoklauf in Parkland im US-Bundesstaat Florida im Februar ein Kind verloren hatte, zu besuchen. Am diesjährigen Valentinstag schoss der 19-jährige Nikolas Cruz in der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida mit einem Schnellfeuergewehr um sich. Neben 17 Toten gab es 17 Verletzte.

"Ich war der Meinung, dass er das den trauernden Familien schuldet", so Mason. In dem Brief, den die US-Amerikanerin schließlich als Antwort erhielt, ging man nicht auf ihre Forderung ein. Stattdessen wurden eine Reihe von Maßnahmen aufgelistet, die Präsident Trump nach dem Amoklauf veranlasst hätte.

In diesen Passagen sei der Text sehr vage gewesen, kritisiert Mason. In einem Satz sei etwa von einer "Regel" ("rule") die Rede gewesen, die legale Waffen in illegale Maschinengewehre umwandelt. "Erkläre 'Regel'", kommentierte den Seniorin den Absatz.

Eingekringelt wurden auch die groß geschriebenen Wörter "Nation" und "States". Dabei handelt es sich allerdings um eine für offizielle Schreiben übliche Schreibweise, wie aus einer Formatvorlage des Weißen Hauses hervorgeht.

Das Weiße Haus hat bisher nicht auf das Posting und die Korrektur des Briefes reagiert.

Mason merkte im Gespräch mit der New York Times jedenfalls an, dass Trumps Brief im Kontrast zu jenen Briefen stehe, die sie von anderen Politikern erhalten habe.

"Werden Denkweise nicht ändern"

Auf Social Media wurde die Pensionistin für ihre Aktion gefeiert und kritisiert. Ein Anwalt erkundigte sich, ob sie interessiert sei, seine Berufungsbegründungsschriften zu korrigieren. Ein anderer User beschimpfte sie als "verbitterte Hexe".

Von den Beschimpfungen und Negativkommentaren zeigte sich Mason unbeeindruckt: "Lasst sie Spaß daran haben, Gott segne ihre kleinen Herzen. Sie werden meine Denkweise nicht ändern."