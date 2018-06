The Work: Die umstrittene Kunst, sich glücklich zu denken

Was Webb, Guldenbrein und andere Anhänger von The Work als heilsam empfinden, sehen Experten kritisch. Die deutsche Psychologin und Wissenschaftsjournalistin Heike Dierbach bezeichnet The Work in ihrem Buch "Die Seelen-Pfuscher" (2009) als "Lehre mit sektenhaften Ansätzen". Indem jede Aussage und jedes Gefühl hinterfragt werde, führe die Methode zur Entfremdung von der Umwelt.

Das bestätigt Ulrike Schiesser, Psychologin und Mitarbeiterin der Bundesstelle für Sektenfragen: "The Work ist vor allem im Coaching-Kontext beliebt, fördert durch eine absolute Herangehensweise aber, dass man unangenehme Gefühle unterdrückt und sich mit Problemen abfindet statt sie zu lösen. Das kann dazu führen, dass man seinen Urteilen nicht mehr vertraut." Im Extremfall könne dies bei psychisch kranken Menschen zur Destabilisierung führen.

Kritik übt Schiesser auch an der vereinfachten Technik, die zur Anwendung kommt. "Je einfacher eine Methode, desto ansprechender ist sie für viele – desto weiter geht sie aber meist auch von einer dauerhaften Lösung weg." Diese Einschätzung teilt Autor Georg Steinmeyer, der The Work in seinem Buch "Die Gedanken sind nicht frei" bespricht. Als besonders bedenklich bewertet er, dass The Work auch bei Menschen mit Missbrauchserfahrungen angewandt wird: "Wenn Opfern von Gewalt suggeriert wird, dass sie selbst die Ursache ihres Leidens sind, ist das bizarr und problematisch."

Die Gefahr der Entfremdung sieht Byron Katie in ihrer Arbeit nicht. "Meiner Erfahrung nach führt The Work zu Intimität, nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit seinem Umfeld." Durch die Distanz zu gelernten Denkmustern werde ein neuer Zugang zu sich selbst geöffnet, der einen wohlwollenden Blick auf das Leben ermöglicht. In der Einfachheit ihrer Technik sieht sie den Schlüssel ihres Erfolges: "Obwohl die Methode einfach ist, sind die Antworten, die sie hervorbringt, enorm tiefgründig."