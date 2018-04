Apropos Avicii: Eine Generation auf der Couch

„Er konnte nicht mehr.“ Nein, hier geht es nicht um einen Marathonläufer oder einen schwer kranken 80-Jährigen. Sondern um einen jungen Mann, beliebt, bewundert und extrem erfolgreich. Es ist der Satz, mit dem sich die Familie des verstorbenen DJs Avicii Ende der Woche an die Öffentlichkeit wandte und den viele als indirekte Bestätigung dafür auffassen, dass sich der 28-Jährige das Leben nahm. Ihn plagten Ängste, Leere und Einsamkeit, sagte Tim Bergling, so sein bürgerlicher Name, in einem seiner letzten Interviews. Beim Dauer-Hecheln nach Erfolg sei sein Glück auf der Strecke geblieben.