New Work: Wissen Sie, was Sie glücklich macht?

"Wenn ich nicht bei einer New Work-Konferenz wäre, würde ich jetzt mit einer Entschuldigung anfangen. Denn was ich Ihnen heute zu sagen habe, ist sehr, sehr anders."

Der 86-jährige Frithjof Bergmann sitzt im Rollstuhl auf der Bühne, blickt geduldig ins Publikum, lächelt. Seine ruhige Art wirkt magnetisch, er lässt sich Zeit vor jedem Satz, wählt seine starken, lauten Worte mit Bedacht. Er spannt das Publikum auf die Folter.

Der Philosophie-Professor, der als Vater des Begriffes New Work gilt und Neues Arbeiten in den 80er Jahren sogar begründet hat, hat Ansichten, die andere wach rütteln. Gerade deshalb ist er von Xing zur New Work Experience nach Berlin eingeladen worden. Um den jüngeren Generationen zu vermitteln, worauf es heute bei der Arbeit ankommt. Um sie zu inspirieren, sich selbst nicht zu verleugnen.

Heute macht er das ausnahmsweise vor 750 Menschen. Im Brotberuf spricht er sonst vor Studierenden der University of Michigan in Ann Arbor, USA oder der Uni Kassel in Deutschland. Im Laufe seines Lebens gab er seine Thesen aber auch an Studierende der Unis Princeton, Stanford oder Berkeley weiter, beriet Firmen und Regierungen, war weltweit mit seinen ökonomischen, politischen und kulturellen Ansätzen unterwegs. Frithjof Bergmann verschrieb sein gesamtes Leben der Aufklärung darüber, was für den Menschen gut ist, was ihn antreibt. Er war der Gründer des ersten "Zentrums für Neue Arbeit", in dem er Menschen geholfen hat, das zu finden, was sie im Leben machen wollen. Das war 1984 – vor 33 Jahren.

Bergmann philosophiert: "Wenn es um das Thema Arbeit geht, wissen die Menschen nicht, was sie wirklich wollen. Wir nennen das Armut an Begierde. Das Wollen ist ein problematisches Etwas geworden. Dem Menschen ist die Kapazität, etwas zu wollen, abhanden gekommen." Er hält inne. "Schuld ist die Erziehung. Das Organ, mit dem man will, ist abgetötet worden."

Er sagt, das Jobsystem, in dem wir leben, tue dem Menschen nichts Gutes. Und sei von Beginn an kritisch beäugt worden. "Früher, in der Agrarwirtschaft hat die Arbeit den Menschen gestärkt. Heute hingegen macht Arbeit den Menschen krank. Sie zwingt ihn, etwas zu machen, was er nicht will. Jobarbeit, wie sie jetzt ist, ist wie eine milde Krankheit." Er geht noch weiter: "Arbeit ist auch nicht immer edel. Sehr viele Leute auf der Welt sterben täglich bei der Arbeit. Arbeit tötet. Aber Arbeit gibt auch Leben, wenn sie die richtige ist."