Texaner fängt Riesen-Hammerhai, Tier verendet am Strand

Ein Angler zog vergangenes Wochenende am Strand von Padre Island in Texas ein 4,20 Meter langes Hammerhai-Weibchen aus dem Wasser. Auf Facebook präsentierte Poco Cedillo später Fotos von sich und dem Tier. Der Hai sei nicht der Fang seines Lebens, sondern "mehrerer Leben", schrieb er.

Eine Stunde und 15 Minuten lange habe er mit dem Tier gekämpft, um es an Land zu bringen, schrieb er weiter. Dann hätten er und seine Anglerfreunde bemerkt, dass der Hai müde sei. Sie hätten also schnell ein Bild gemacht, das Tier vermessen und den Haken entfernt, um den Hai zurück in die Freiheit zu lassen. Doch der Hai verendete, was viele User im Netz nun empört. Unter Cedillos Posting haben sich mittlerweile über 1300 Kommentare angesammelt.