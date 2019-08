Tag der Jugend: Was redet dieses Kind bloß?

"Allgemein muss man aber sagen, dass diese Elterngeneration mit ihren Kindern nicht schlechter kommuniziert als die Vorgeneration", so Ines Sindelar. Nur die Probleme hätten sich verschoben. Neue Technologien wirken sich auf die Lebensumwelt aus. "Die Jugend ist über Social Media extrem vernetzt, auch die Eltern selbst sind auf allen möglichen Plattformen unterwegs." Gemeinsame Eltern-Kind-Zeit gebe es in vielen Familien erst am Abend, da beginne aber auch die Freizeit von Mama und Papa.

"Es liegt an den Eltern, darauf zu achten, dass in der Familie wirklich kommuniziert wird", rät Sindelar. Wenn allerdings keine Kommunikation ohne Streit, Beschimpfungen und Beleidigungen mehr möglich ist, sollte man über fremde Hilfe nachdenken. Kinder- und Jugendpsychologen seien die richtigen Ansprechpartner.

Die ersten Sätze bedeuten in "Erwachsenensprache" übrigens: Ein Angeber erkennt in einem Mädchen seine Traumfrau und stalkt sie. Sein Kumpel findet das ziemlich schräg.