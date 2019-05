Schwarzenegger: "Ich wurde mit Disziplin und Härte erzogen"

Arnold Schwarzenegger (71) und Sohn Patrick (25) haben dem Magazin GQ ihr erstes gemeinsames Interview gegeben. Der " Terminator"-Star verriet, dass seine eigene Erziehung hart gewesen sei - und er es bei seinen eigenen Kindern anders machen wollte.

"Patrick ist wie ein Klon von mir"

In der Erziehung sei es Schwarzeneggers größtes Ziel gewesen, "tolle Kinder zu erschaffen".

Patrick meint, sein Vater habe ihn stets dazu ermutigt, "das zu tun, was ich liebe". "Er sagte, dann kommt der Erfolg", so der 25-Jährige. Für seinen Sohn ist Arnie nicht nur Vorbild und Freund, sondern auch eine Art "Mentor". Auch der " Terminator"-Star schwärmt von der Beziehung zu Patrick: "Ich liebe es, mit Patrick zu arbeiten, weil er in vielem so ist wie ich. Er ist so etwas wie ein Klon von mir – ich finde das wunderbar."

Schwarzenegger: Männer sollen sich nichts auf Erziehung einbilden

Er machte im Interview auch seiner Exfrau Maria Shriver ein Kompliment für ihren Part in der Kindererziehung. "Aus ihm ist ein guter Mensch geworden, das steht für mich an oberster Stelle. Ich rechne das Maria hoch an, denn sie war die meiste Zeit für ihn da", erzählte Schwarzenegger.