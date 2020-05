Steil am Seil

Stufe zwei des vertikalen Vergnügens zündet man mit einem dreitätigen Kletter-Grundkurs. Die Ausrüstung stellt der Veranstalter üblicherweise zur Verfügung, die Kondition der Teilnehmer. „Man muss sich für das Sportklettern weder Muskelberge antrainieren noch einen Marathon laufen können“, meint Baumgartner, der kein Gramm zuviel auf die Waage bringt. „Wichtiger als Muskeln ist das Balancegefühl.“ Die Kraft beim Aufstieg komme überwiegend aus den Beinen. Im Gegensatz zur alpinen Variante, bei der komplexe Routen in Angriff genommen werden, besteht beim Sportklettern die Herausforderung im Bezwingen einer Wand. „Man muss den Einstieg und die Route finden, was auch den Geist fordert.“ So bringt der Kick am Berg zugleich Entspannung, die immer mehr Menschen suchen. „Man sollte Klettern allerdings regelmäßig betreiben, um bei Kondition und in Übung zu bleiben“, rät Baumgartner. Dafür winkt am Ende jedes Aufstiegs das wohlverdiente Gipfelbier.

